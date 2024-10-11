الزمالك يخاطب كاف للحصول على مكافأة السوبر ويحتج على عقوبة الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطاباً إلى الإتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف يستعجل فيه إرسال مكافأة الفوز ببطولة السوبر الإفريقى والبالغه نصف مليون دولار بالإضافة إلى الجائزه التى حددها موسم الرياض وتبلغ مليون ونصف المليون دولار بهدف إنهاء بعض الأزمات التى تواجه النادى.

ويسعى الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين عن نسبة عقودهم للموسم الجديد وكذلك تسديد باقى مبلغ غرامة المغربى خالد بوطيب كما تضمن الخطاب أيضا معرفة موقف الاحتجاج الذى قدمه النادى بشأن العقوبات التى صدرت ضد الزمالك بسبب بعض الأخطاء فى مراسم تتويج الفريق ببطولة الكونفدراليه وهى غرامة ٢٠٠ ألف دولار وحرمان الجماهير من حضور مباراتين وهى الغرامه التى يراها مسئولو القلعه البيضاء مبالغ فيها بعد أن فوجئوا أن الكاف قام بتغريم اتحاد العاصمه الجزائري ٤٠ ألف دولار فقط بعد انسحابه فى الدور نصف النهائي لنفس البطوله.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك للتواصل مع المهندس هانى أبو ريده عضو المكتب التنفيذي بالكاف للتدخل لإنهاء هذه الأزمه وتحريك طلب الحصول على مستحقات النادى.

الزمالك يكسف حقيقة إيقاف القيد

فى الوقت الذى نفى فيه مجلس إدارة نادي الزمالك أى إخطار من الفيفا بإيقاف القيد لفريق الكره بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب الغانى أتشيمبونج والتى وصلت إلى ١٧٢ ألف دولار بعد إضافة غرامة تأخير السداد فى الموعد المقرر من قبل ويسعى المجلس حاليا لتجهيز المبلغ والتواصل مجددا مع وكيل اللاعب للتفاوض معه بشأن الجدوله على قسطين أو ثلاثه.

على جانب آخر وافق مجلس إدارة الزمالك على عرض ثلاثة لاعبين من فريق الشباب للإعارة فى الميركاتو الصيفي نظرا لعدم حاجة البرتغالى جوزيه جوميز لهم فى الوقت الحالي وهم المدافع أحمد رفاعى وحازم أسامه لاعب خط الوسط وعلى ياسر مهاجم فريق ٢٠٠٥.

وكيل بنتايج يرد على شائعة المنشطات

أصدر وكيل المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا استنكر فيه الحملات الشرسه الموجهه ضد اللاعب بشأن تحليل المنشطات الذى أجرى له على هامش مباراة السوبر الإفريقى أمام الأهلى التى أقيمت بالمملكه العربيه السعوديه وفاز بها الأبيض.

وقال البيان " نحن وكلاء اللاعب محمود بن تايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحملات المضلله التى تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنيه على شائعات وأخبار كاذبه منذ إنضمام اللاعب إلى نادى الزمالك المصري بإسم اللاعب نكذب هذه الشائعات خصوصا

الشائعه الأخيره الخاصه بإيجابية عينة المنشطات ونعتبر نشر هذه الأخبار الكاذبه تشهيرا واضحا واعتداء غير مقبول على سمعة لاعب قدم الكثير إلى كرة القدم..هذه الشائعات لاتعكس فقط غياب الحقائق الاحترام للحقائق ب تكش مسئوليه غير مهنيه ل بعض وسائل الإعلام وأن أى تحليل طبى يحتاج إلى أدله موثوقه وهو ماتفتقر إليه هذه المزاعم.

واختتم البيان بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يساهم فى نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدله ملموسه وأنه هناك التزام بالدفاع عن حقوق اللاعب بجميع الوسائل القانونية.