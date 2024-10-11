سيدات سلة الأهلي يواجهن مدينة نصر في دوري المرتبط

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق مدينة نصر، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

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موعد مباراة الأهلي ومدينة نصر

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة مصر للبترول، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة الثانية لبطولة دوري المرتبط.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات، للتأكيد عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي فريق الطيران بنتيجة 92-42 ضمن منافسات البطولة.

الأهلي يضم هناء عبد الله لمدة 4 سنوات لسيدات السلة

في سياق متصل، تعاقد مجلس إدارة القلعة الحمراء مع اللاعبة هناء عبد الله لمدة 4 سنوات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الجديد.

أوضح خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن النادي أتم تعاقده مع هناء لمدة 4 مواسم قادمة، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل الاستمرار على المنافسة على جميع البطولات.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، في إطار تدعيم الفريق بعناصر مميزة من أجل مواصلة حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.