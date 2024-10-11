سيدات يد الأهلي يواجهن فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، فريق فلاورز البنيني، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في مدينة العيون بالمغرب.

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موعد مباراة سيدات يد الأهلي

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، على صالة المسير، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في أولى مبارياته بالبطولة.

وعقد محمد عادل، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة الفوز وتحقيق ضربة بداية قوية.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

تدريبات متنوعة لـسيدات يد الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فلاورز البنيني في بطولة إفريقيا للأندية.

وعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة في الصالة، واشتمل المران على عديد من الفقرات الفنية والخططية، ‏وانتهت بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبات‎.