شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، نظيره الموريتاني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، في لقاء عربي مثير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



مشوار مصر وموريتانيا

ونستعرض مشوار مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا قبل لقاء الليلة..

مشوار منتخب مصر

مصر 3-0 الرأس الأخضر

بتسوانا 0-4 مصر

مشوار موريتانيا

موريتانيا 1-0 بتسوانا

موريتانيا 0- 2 الرأس الأخضر

كان حسام حسن قد اختار قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت القائمة كالتالي "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.