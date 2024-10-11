شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عريس السوبر الأفريقى على مقاعد بدلاء الزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على استمرار ناصر منسى مهاجم القلعة البيضاء على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري بالسوبر المصري بالإمارات.

ويؤمن جوميز بأهمية تواجد ناصر منسى على مقاعد البدلاء، حتى يمتلك ورقة رابحة قادرة على صنع الفارق في الوقت الذى يدخل فيه اللقاء بديلاً،مثلما حدث في ليلة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، وكان منسى عريساً لها بعد تسجيله لهدف التعادل الذى قاد الفريق الأبيض للتتويج باللقب بركلات الترجيح.

في ذات السياق تأكد استمرار محمد عواد في حراسة مرمى عرين القلعة البيضاء رغم شفاء محمد صبحى الذى كان يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز،حيث يرفض الخواجة تطبيق سياسة الدور في هذا المركز،ويريد دعم عواد بعد تألقه في السوبر الأفريقي وانضمامه لقائمة المنتخب الأخيرة في مباراتى موريتانيا.