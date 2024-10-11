شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن منتخب المرابطين قبل مواجهة الفراعنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مع نظيره الموريتاني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، في لقاء عربي مثير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



10 معلومات عن منتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن منتخب المرابطين قبل مواجهة الفراعنة

ـ اللقب: المرابطون

ـ المدير الفني: أمير عبدو

ـ القيمة التسويقية: 11 مليون و300 ألف يورو

ـ تصنيف الفيفا: المركز 112

ـ متوسط الأعمار: 26 سنة و6 أشهر

ـ أغلى لاعب: أبو بكر كويتا بقيمة 5 ملايين يورو

ـ أكبر لاعب: محمد سويد 31 سنة

ـ أصغر لاعب: عمر نجوم 19 سنة

ـ الهداف: بسام أحمد برصيد 13 هدفا

ـ الأكثر مشاركة: محمد يحيى دلاهي بـ 73 مباراة

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.