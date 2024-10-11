شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب دوليي الأهلي أمام موريتانيا بتصفيات كان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الجهاز الفني للأهلي، أداء لاعبي الفريق الدوليين في مباراة المنتخب الوطني أمام موريتانيا المقرر لها مساء اليوم ، الجمعة، بإستاد القاهرة في تصفيات أمم أفريقيا ويرغب الجهاز الفني في الوقوف على مستوى لاعبي الفريق الدوليين خلال فترة التوقف الحالية ، ويضم منتخب مصر الأول 5 لاعبين من الأهلي خلال المعسكر الحالي ، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومروان عطية ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ، فيما يتواجد وسام أبو علي مع منتخب فلسطين.

وفتح مسئولو النادي الأهلي ، المزاد لبيع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق من أجل الوصول إلى أفضل عرض مالي للاعب الجزائري عقب قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها إتهاماً لإدارة النادي بإن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته وهو ما تسبب في فشل إنضمام الجزائري جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع القندوسي الذي لعب الموسم الماضي مُعاراً من الأهلي إلى سيراميكا ، وقال مصدر في الأهلي أن اللاعب الجزائري بات هدفاً للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن أندية سيراميكا وزد تأتي في مقدمة الأندية التي ترغب في ضم اللاعب مع تناثر أنباء حول رغبة بيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب الذي سبق مارسيل كولر مدرب الأهلي ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.