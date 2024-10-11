شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تتوج ببطولة اسكواش كلاسيك بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية فريدة محمد ببطولة اسكواش كلاسيك، التى استضافتها نيويورك خلال الفترة بين 6 إلى 11 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وفازت فريدة محمد على منافستها لى كا يى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 11-9.



فريدة محمد

وشهد جدول البطولة مشاركة 12 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و6 لاعبات فى منافسات السيدات.

اللاعبات السيدات هن: كنزى أيمن، فريدة محمد، مريم متولى، ندى عباس، نادين شاهين، هيا على.

واللاعبون الرجال هم: محمد أبو الغار، إبراهيم القبانى، يحيى النوسانى، محمد زكريا، على حسين، عمر مسعد.

فى سياق متصل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف شهر أكتوبر، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.

وفى تصنيف الرجال حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.