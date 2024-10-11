شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يراقب الدوليين أمام موريتانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يراقب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبى الفريق الأبيض في مباراة المنتخب الوطنى وموريتانيا المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز في متابعة خماسي الزمالك محمد عواد،محمد شحاتة،ناصر ماهر،أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا قبل انطلاق بطولة السوبر المحلى،المقرر لها في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات بمشاركة أندية الأهلى،بيراميدز،وسيراميكا.

قرر مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تيشيرت الفريق في الموسم الجديد بعد بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات.

وخاض الزمالك مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى بالطقم الأسود الكامل، وتم الإعلان عن خوض السوبر المحلى بالطقم الأبيض ، على أن يتم الإعلان عن تصميم التيشيرت الجديد بعد البطولة.