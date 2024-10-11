شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام فلاورز البنيني فى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 05:00 ص

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره فلاورز البنيني اليوم الجمعة فى أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب .

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.