اخبار الرياضه

سيدات يد الأهلى أمام فلاورز البنيني فى بطولة أفريقيا بالمغرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام فلاورز البنيني فى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 05:00 ص

 يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره فلاورز البنيني اليوم الجمعة فى أول مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب .

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements