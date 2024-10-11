شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقى فريق الزمالك فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد فى نصف نهائى كأس السوبر المحلى.

وطلب مسئولو نادى الزمالك تأخير موعد مباراة بيراميدز، وينتظر رد الشركة المنظمة لبطولة السوبر على طلبه بهذا التأخير.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبى، بينما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ستكون مباراة النهائى تقرر لها يوم الخميس 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.