شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب مصر بقيادة حسام حسن في السابعة مساء اليوم الجمعة، مع المنتخب الموريتانى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.



ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة موريتانيا الليلة

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

1.مصر - 6 نقاط

2.الرأس الأخضر - 3 نقاط

3.موريتانيا - 3 نقاط

4.بوتسوانا - 0 نقاط

كان حسام حسن قد أعلن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا وجاءت كالتالي "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".