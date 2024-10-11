شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيراميكا فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اليوم الجمعة، مباراة ودية مع حرس الحدود استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر الحالى، فى إطار نصف نهائى كأس السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا

يلتقى فريق الأهلى فى تمام الساعة 7:00 مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع سيراميكا فى نصف نهائى السوبر المحلى، على استاد آل نهيان فى دولة الإمارات، فى نصف نهائى كأس السوبر المحلى.

يشارك الأهلى فى النسخة القادمة من كأس السوبر المحلى باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الدورى المصرى، بينما يلعب سيراميكا المباراة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

ويلتقى الفائز من مواجهة الأهلى وسيراميكا مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز فى المباراة النهائية التى سوف تقام مساء 24 أكتوبر، حيث يشارك بيراميدز باعتباره بطل كأس مصر، بينما يشارك الزمالك باعتباره صاحب الكارت الذهبى باختيار اللجنة المنظمة.

وستكون مباراة النهائى يوم الخميس 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.

تصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.