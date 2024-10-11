شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين في الزمالك تنتهى عقودهم الموسم المقبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لتجديد عقود أربعة لاعبين،تنتهى عقودهم الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديهم وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو" نجم القلعة البيضاء.

زيزو

يرحب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الذى تتوافر فيه رغبة من إدارة النادى بالتمسك باللاعب لكن يبقى المقابل المادى الذى يتقاضاه زيزو كلمة الفيصل فى إسدال الستار على هذا الملف.

عبد الله السعيد

رحب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق الذى تم بينه وبين مسئولى النادى على التجديد للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك جلسة مع عبد الله السعيد بعد بطولة السوبر للاتفاق بشكل نهائى على كل التفاصيل ومدة العقد الجديد، والذى من المتوقع أن يكون لمدة عام آخر.

حمزة المثلوثى

ينتظر التونسى حمزة المثلوثى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء بشأن التفاوض حول تمديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، فى ظل رغبة الزمالك فى الحفاظ على اللاعب واستمراره مع الفريق.

ووعد مسئولو الزمالك حمزة المثلوثى بترضيته مادياً لتمديد عقده لمدة موسمين مقبلين، خاصة أنه بات أحد العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في صفوف الفريق.

دونجا

نفس الحال ينطبق على نبيل عماد دونجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،حيث ينتظر اللاعب عقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء لتجديد عقده خاصة أنه من أهم لاعبى القلعة البيضاء.

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