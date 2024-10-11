"زي ما جيت همشي".. سيف جعفر يصدم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب سيف جعفر، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من الرحيل بشكل رسمي، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، رفض استمرار سيف جعفر وطالب بالاستغناء عنه.

وأضاف المصدر، أن هناك تمسك من مجلس الزمالك باستمرار اللاعب والحصول على فرصة كاملة للمشاركة، ولكن المدرب يرفض استمراره ويؤكد عدم الاستفادة منه.

وأكد المصدر: "اللاعب يرفض الرحيل على سبيل الإعارة، أو البيع، وطالب مجلس الزمالك بالحصول على الاستغناء الخاص به والرحيل مجانا مثلما، جاء للنادي في الانتقالات الشتوية الماضية مجانا".

وأتم المصدر: "سيف جعفر يرفض الرحيل لأي نادي، ويبحث عن الانضمام لنادي كبير، في الدوري المصري، ولكن مجانا، رغم أنه تلقى عرضا من نادي غزل المحلة ورفضه".

جدير بالذكر، أن سيف جعفر عاد إلى نادي الزمالك مرة أخرى، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من نادي بيراميدز، بعد فسخ العقد معهم بالتراضي.