محمود أبو الدهب: أؤيد تصريحات حسام حسن عن اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني له كل الحق في معظم التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام قبل مباراة موريتانيا اليوم الجمعة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني محق في ما قاله عن الوجوه القديمة في رئاسة اتحاد الكرة ".

وتابع:" حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يجب أن يركز في الأمور الفنية خلال الفترة المقبلة ليحقق إنجازات تحسب له ".