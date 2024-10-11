الأرجنتين تتعادل مع فنزويلا وتواصل نزيف النقاط بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة ل كأس العالم 2026.

وظهر ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في منتصف يوليو الماضي.

وبادر منتخب الأرجنتين بالتقدم عن طريق نيكولاس أوتاميندي وذلك في الدقيقة 13 وتمكنت فنزويلا من إدراك التعادل بهدف في الدقيقة 65 عن طريق سالومون روندون.

تشكيل الأرجنتين..

رولي، أوتاميندي، بيتزيلا، تاليافيكو، مولينا، دي بول، لو سيلسو، إنزو فرنانديز، ألمادا، جوليان ألفاريز، وليونيل ميسي.

تشكيل فنزويلا..

روم، أوسوريو، فيرارسي، أرامبورو، ألكسندر جونزاليس، يانجيل هيريرا، بروخو مارتينيز، رينكون، سوتيلدو، سافارينو، وروندون.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، وسجل خال من الهزائم، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز السادس برصيد 11 نقاط من فوزين وخمسة تعادلات مقابل خسارتين.

وحقق بطل كوبا أمريكا نتائج رائعة في التصفيات الحالية، حيث حقق الفوز على منتخبات الإكوادور، بوليفيا، باراجواى، بيرو، البرازيل، وتشيلى، فيما خسر مباراتين فقط أمام أوروجواى وكولومبيا.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى استعادة ذاكرة الانتصارات بعدما خسر المباراة الأخيرة أمام كولومبيا 2-1 للابتعاد بصدارة المجموعة فى أول ظهور لقائد التانجو بعد غيابه عن فترة التوقف الدولية الأخيرة للإصابة والتى شهدت خسارة الفريق.