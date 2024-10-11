حسن مصطفى: يجب منح الفرصة للاعبين الشباب أمام موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم "سهلة" وكذلك في تصفيات أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان مع المنتخب المصري في تصفيات مونديال 2006 وكانت المجموعة تضم الكاميرون وكوت ديفوار وليبيا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كل المجموعات في تصفيات أمم إفريقيا ليست قوية، وكلها في متناول المنتخبات الكبرى، ومن الصعب وصف مجموعة مصر بأنها قوية وكذلك في تصفيات المونديال، منتخب مصر قادر على الصعود بسهولة".

وأضاف: "حسام حسن لو لعب بالمحليين فقط دون استدعاء المحترفين سوف يتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا، كان من المفترض أن يتحدث عن النزول بالأعمار السنية ومنح اللاعبين الفرص أمام موريتانيا".

وواصل: "الجميع يدعم حسام حسن منذ توليه المسئولية ونتمنى أن ينجح ويصل بالمنتخب لأفضل مكانة بدلا من تلك التصريحات التي خرج بها خلال المؤتمر الصحفي وتصنع حالة غير جيدة".

وأكمل: "من الصعب أن يترك أي نادٍ لاعبيه الدوليين مبكرًا لمعسكرات منتخب مصر، وانتقاد اتحاد الكرة ليس له فائدة، وأمر غريب جدا".

وأشار إلى أن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موريتانيا، سوف يلعب بزيزو وتريزيجيه وخلفهم مروان عطية، ومن الممكن أن يشارك محمد شحاتة في الظهير الأيمن رغم وجود أحمد عيد.

وتابع: "كنت في الاتحاد السكندري وقدمت مستوى جيد وتعاقدنا مع لاعبين مميزين في هذا الموسم منهم وليد صلاح الدين وتشيرنو، والزمالك فاوضني ولكن انضم حسام عبدالعال بدلا مني، ثم تحدث معي الأهلي للتعاقد معي وكان هناك شرط جزائي في عقدي وتحدث معي المهندس عدلي القيعي، والذي جاء للاسكندرية بصحبة حسام البدري لاتمام الصفقة رسميا".

وأتم: "وقعت للأهلي وقتها 4 سنوات ونصف، وانتقل محمد فضل ورامي عادل للاتحاد السكندري ضمن الصفقة، وعدلي القيعي "مدرسة كبيرة" ولابد أن يتعلم منه الجميع".