شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عمرو قلاوة فى مسيرته بعد صراع الزمالك وبيراميدز على خدماته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو قلاوة لاعب وسط نادى سيراميكا دائرة اهتمامات الزمالك وبيراميدز من أجل الظفر بخدماته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفهم استعدادا للموسم الجديد.

وقدم عمرو قلاوة مستوى مميزا خلال الموسم الماضى رفقة فريق سموحة الذى حصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، وحاول تمديد إعارته، إلا أن سيراميكا رفض وتمسك باستمراره داخل الفريق.

ودخل الزمالك وبيراميدز في منافسة على الحصول على خدماته هذا الصيف، وبدأوا في مفاوضات جادة مع اللاعب وسيراميكا من أجل التوقيع مع اللاعب.

لعب: 55 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 3669

الإنذارات: 9 كروت