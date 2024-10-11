موعد مباراة المنتخب الوطنى وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم الجمعة، المنتخب الموريتانى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

يستقبل منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

التشكيل المتوقع

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة الفراعنة أمام موريتانيا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به منتخب مصر مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

ترتيب المجموعة

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.