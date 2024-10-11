شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزيه جديدة فى مودرن سبورت استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت على وضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبى الفريق استعدادا للموسم الجديد، وتأتى اللائحة لفرض الانظباط داخل الفريق وبث روح المنافسة داخل اللاعبين للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وعاد لاعبو مودرن سبورت للتدريبات الجماعية اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة عقب الاجازة التي منحها الجهاز الفني لهم عقب خوض معسكر استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي..

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.