شكرا لقرائتكم خبر عن عراقي ونورهان يناقشان مصير كولر فى الأهلي وزيزو مع الزمالك فى بودكاست الرهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الزميلان محمد عراقي ونورهان طمان في بودكاست الرهان عددا من الملفات الشائكة في الساحة الرياضية، وفي مقدمتها مصير كولر مع الأهلي، وحقيقة اقتراب زيزو من القلعة الحمراء.

من ناحيته، أكد الناقد الرياضي محمد عراقي، أنه من الصعب أن ينتقل أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك للأهلي رغم انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال محمد عراقي، في بودكاست الرهان المذاع على تليفزيون الخليج 365: "كولر مبقاش زي الأول، وبدأ يفكر جديا فى العروض التي تلقاها، خاصة بعد حزمة القرارات الإدارية التي اتخذتها إدارة الأهلي".

فيما قالت الناقدة الرياضية نورهان طمان إن نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو لا يمكننا اعتبار احتمالية انتقاله للأهلي مستحيلة، خاصة في ظل الظروف المادية غير المستقرة داخل نادي الزمالك. وأضافت نورهان طمان، عبر بودكاست الرهان والمذاع عبر منصات الخليج 365 المختلفة، أن اللاعب في الأساس ينتمي للنادي الأهلي، وتواجده داخل جدران نادي الزمالك جاء بسبب رغبة المسئولين في القلعة البيضاء منذ بداية اكتشافة لارتدائه القميص الأبيض فقط، ولم يكن الأهلي حينها فى الصورة. وأكدت أنه على الرغم من ترحيب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك بتجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الذى تتوافر فيه رغبة من إدارة النادى بالتمسك باللاعب، لكن يبقى المقابل المادى الذى يتقاضاه زيزو كلمة الفيصل فى إسدال الستار على هذا الملف، وهو الأمر الذى لم يحسم بعد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى، وسيلعب الفائز من الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.