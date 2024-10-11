شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو البرتقالي: روح التعاون بين أعضاء مجلس الصيد وراء فائض الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو البرتقالي، أمين صندوق نادي الصيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد فائضا 23 مليون جنيه، عن الحساب الختامي عن العام القبل الماضي والذى شهد عجزا قدره 30 مليون جنيه، ستكون حافزا لمجلس الإدارة للاستمرار في البذل والعطاء خلال العام القادم لتحقيق نتائج أفضل.

وأعلن عبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2023/2024 بفائض وصل إلى 44 مليون جنيه، ولأول مرة منذ 20 عاما.

وأضاف البرتقالي أن هذه النتائج التي لم تتحقق منذ أكثر من 20 عاما تحقق طموحات وأهداف ووعود مجلس إدارة النادي لأعضائه المحترمين.

وتابع البرتقالي أن روح التعاون والعطاء بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالإدارات المختلفة بالنادي الذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الإنجاز.