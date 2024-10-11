شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فشل انتقال مدافع إنبى إلى الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل أحمد "كالوشا" مدافع الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان اللاعب هدفاً للقلعة البيضاء، بناءً على قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز بإمكانياته.

وطلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات "كالوشا" لمدة موسم على سبيل الإعارة في الوقت الذى وافق نظرائهم في النادى البترولى على رحيل اللاعب ولكن على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، على أن تنتهى الإعارة في يناير المقبل.

وتأتى رغبة نادى إنبى في إعارة كالوشا لمدة نصف موسم، بسبب نظام الدورى في الموسم الجديد والصعود والهبوط، حيث يرغب مسئولو النادى البترولى في الاطمئنان على موقف الفريق في يناير قبل التخلي عن خدمات لاعب مهم في الفريق مثل كالوشا.

وأغلق مسئولو نادى إنبى باب الرحيل أمام الثنائى أحمد أمين أوفا وأحمد كالوشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رفض جميع العروض المقدمة للثنائى بسبب عدم وصولها إلى طموح النادى البترولى.

وأبلغ مسئولو نادى إنبى الثنائى بعدم الموافقة على رحيلهما، واستمرارهما مع الفريق البترولى في الموسم الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين، الذى أكد الثنائى من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.

وكان مسئولو إنبى أنهوا إعارة محمد حمدى ظهير الفريق البترولى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق عل كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.