شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبدالمسيح: الاختلاف فى مجلس الإسماعيلي "صحى" وكلنا ندعم حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن الاختلاف بين أعضاء مجلس الإدارة داخل الغرف المغلقة صحى ولكن الكل يكون وراء أي قرار يتم اتخاذه بالأغلبية، ونحن ندعم حمد إبراهيم في مهمته مع الإسماعيلى.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "دائما الاختلاف في الرأي داخل جلسات مجلس الإدارة يكون صحى ويتم مناقشة الأمور بكل شفافية والقرار الذى يتم اتخاذه كل الأعضاء تكون خلفه حتى لو كان عكس رأيهم".

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلى: "ندعم حمد إبراهيم في مهمته الصعبة مع الإسماعيلى وسنحاول توفير له المناخ المناسب للعمل في هدوء، ولدينا ثقة كبيرة في تقديم مستويات مميزة مع الفريق".

وأوضح محسن عبد المسيح: "الموسم الجديد سيكون صعبا ويحتاج لالتفاف الجميع خلف الفريق، ونطالب الجماهير بدعم الفريق والصبر عليه من أجل المرور من هذه الأزمة بسلام".

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية أمس الأول الأربعاء، وجاء هدفى الدراويش عن طريق نادر فرج وعلى الملوانى.