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متحدث الزمالك: سنشكو بوبيندزا فى "فيفا" وهذه حقيقة إيجابية عينة بنتايك

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 12:25 ص

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه لم يصل أى شىء رسمي يخص المنشطات بمباراة السوبر الأفريقي.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك: "كل الأخبار التي تناولت إيجابية عينة المغربي محمود بنتايك غير صحيحة، ولم نتلق أى خطابات رسمية بهذا الشأن على الإطلاق".

وأضاف: "منح نادي بوخاريست الروماني البطاقة الدولية لآرون بوبيندزا أمر طبيعي، ونادي الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم". وأوضح: "ملف الصفقات مفتوح أمام مجلس الزمالك والأمر لم يحسم حتى الآن".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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