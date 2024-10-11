شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: سنشكو بوبيندزا فى "فيفا" وهذه حقيقة إيجابية عينة بنتايك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 11 أكتوبر 2024 12:25 ص
أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه لم يصل أى شىء رسمي يخص المنشطات بمباراة السوبر الأفريقي.
وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك: "كل الأخبار التي تناولت إيجابية عينة المغربي محمود بنتايك غير صحيحة، ولم نتلق أى خطابات رسمية بهذا الشأن على الإطلاق".
وأضاف: "منح نادي بوخاريست الروماني البطاقة الدولية لآرون بوبيندزا أمر طبيعي، ونادي الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم". وأوضح: "ملف الصفقات مفتوح أمام مجلس الزمالك والأمر لم يحسم حتى الآن".
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