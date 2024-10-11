شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: سنشكو بوبيندزا فى "فيفا" وهذه حقيقة إيجابية عينة بنتايك والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه لم يصل أى شىء رسمي يخص المنشطات بمباراة السوبر الأفريقي.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة نادي الزمالك: "كل الأخبار التي تناولت إيجابية عينة المغربي محمود بنتايك غير صحيحة، ولم نتلق أى خطابات رسمية بهذا الشأن على الإطلاق".

وأضاف: "منح نادي بوخاريست الروماني البطاقة الدولية لآرون بوبيندزا أمر طبيعي، ونادي الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم". وأوضح: "ملف الصفقات مفتوح أمام مجلس الزمالك والأمر لم يحسم حتى الآن".