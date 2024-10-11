شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بنتايك: هناك حملة دائرة ضد اللاعب وسنقاضى كل من كتب دون دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عرفة، وكيل أعمال محمود بنتايك لاعب الزمالك، أن هناك حملة دائرة ضد المغربي محمود بنتايك وانتشار أخبار حول إيجابية عينته التى تم أخذها خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى.

وقال أحمد عرفة في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا نفهم سر الحملة الدائرة حول تعاطي اللاعب المنشطات في لقاء السوبر المحلى".

وتابع: "اللاعب منذ قدومه للزمالك وتتم مهاجمته مش عارف ليه، وهو يمتلك إمكانيات كبيرة وخرج من الدوري المغربي إلى فرنسا، ولكن حاجته للمشاركة سبب قبوله عرض الزمالك بجانب أنه جاء لنادٍ كبير من أجل حصد الألقاب".

وأضاف: "محمود بنتايك يجهز لرفع قضية على كل من كتب أي شيء ضده وإيجابية عينته دون دليل أو خطاب".