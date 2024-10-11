شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365": مفاوضات فسخ عقد سامسون بالتراضى مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بنادى الزمالك أن المفاوضات مع البنينى سامسون أكينيولا لاعب الفريق مستمرة لفسخ عقده للرحيل عن القلعة البيضاء بالتراضى، خاصة أنه بات خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لم يتم فسخ عقد سامسون مع الزمالك حتى الآن، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الوصول إلى صيغة اتفاق مع اللاعب للرحيل بالتراضى عن القلعة البيضاء.

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك حقيقة البند المتواجد في عقد البنينى سامسون أكينيولا لاعب الزمالك والذى بموجبه يحق للنادى الأبيض فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فقط بشرط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصى.

وأكد المصدر أن البند مكتوب بطريقة خطأ وسامسون عقده سارى مع نادى الزمالك، وليس من حق مسئولى الأبيض فسخ التعاقد معه كما أثير فى البند المتداول، خاصة أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمنع ذلك.