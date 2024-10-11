شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يمنح لاعى البنك الأهلى راحة 48 ساعة عقب ودية غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى راحة سلبيه للاعبى الفريق لمدة 48 ساعة عقب خوض مواجهة غزل المحلة الودية وذلك لتجنب الإرهاق.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى مع نظيره غزل المحلة ضمن اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل بمقر نادى البنك الاهلى ضمن الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وسجل أهداف المباراة أحمد كاستيلو لاعب فريق غزل المحلة بينما جاء هدف فريق البنك الاهلى عن طريق ياو أنور ويسعى الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز 30 أكتوبر، عقب خوض معسكر مغلق ببرج العرب تخلله العديد من المباريات الودية.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.