شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهر الإنجليزى أوفي إيجاريا فى 45 دقيقة بودية بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الإنجليزى أوفي إيجاريا المرشح للانضمام للزمالك، بمستوى ضعيف خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى ودية بتروجت التى انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 – 1.

ولم يقدم إيجاريا المستوى المطلوب خلال الـ 45 دقيقة التى شارك فيها مع الزمالك، حيث لم ينجح إلا فى شن هجمة واحدة على مرمى بتروجت، كما انتقد مسئولو الزمالك المستوى البدنى للاعب.

ومن المنتظر أن تحسم وديتى إيسترن كومباني وزد يوم الأحد المقبل، مصير اللاعب بشكل نهائى، خاصة أن جوزيه جوميز المدير الفنى متمسك باللاعب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد حمدي و مصطفى الزناري وجيفرسون كوستا وأحمد محمود، وزياد كمال وأحمد فتوح ومحمد عاطف وأوفي إيجاريا وحسام أشرف، وسامسون أكينيولا.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي، وعبد الله السعيد وزياد كمال وشيكابالا وكونراد ميشالاك، ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد فتوح بعد غياب 63 يوما عن الظهور مع الأبيض، حيث كانت آخر مشاركة له مع الزمالك فى مباراة زد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت يوم 8 أغسطس الماضى أى منذ شهران ويومان بالتحديد، وانتهت وقتها بفوز الأبيض بهدف دون رد.