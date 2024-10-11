شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية للعام المالى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2023/2024 بفائض وصل إلى 44 مليون جنيه، ولأول مرة منذ 20 عاما.

وعلق المهندس عبد الله غراب على هذا الفائض قائلا: "أتوجه بالتحية لأخي عمرو البرتقالي أمين الصندوق بمناسبة توقيع الميزانية والحساب الختامي لنادي الصيد للعام المالي 2023 / 24، والتي حققت فائضاً قدره 44 مليون جنيه مقارنة بفائض قدره 23 مليونا للعام المالي 2022 / 23".

وأضاف رئيس النادي: "هذه النتائج التي لم تتحقق منذ أكثر من 20 عاماً ستكون حافزاً لمجلس الإدارة للاستمرار في البذل والعطاء خلال العام القادم لتحقيق نتائج أفضل بما يحقق طموحات وأهداف ووعود مجلس إدارة النادي لأعضائه المحترمين".

وتابع رئيس النادي: "أذكر دائماً روح التعاون والعطاء من زملائي الأعزاء نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتقديري للجهد المتميز للقائم بأعمال المدير التنفيذي والسادة مديري الأفرع والمستشار المالي ومراقب الحسابات وجميع العاملين بالإدارات المختلفة بالنادي الذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الإنجاز".

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الإنجاز واختتم تصريحاته قائلا: "يسعدني بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي أن أهنئ إخوتي وأبنائي أعضاء النادي المحترمين بهذا الإنجاز، وفي انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024".

ومن جانبه كشف عمرو البرتقالي، أمين صندوق نادي الصيد، عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية، والذي شهد فائضا 23 مليون جنيه عن الحساب الختامي عن العام القبل الماضي بعجز قدره 30 مليون جنيه.