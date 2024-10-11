شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ ”الخليج 365”: محمد عبد الشافى جدد عقده على بياض والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بنادى الزمالك أن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق جدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة سنة على بياض، مؤكداً أن اللاعب لم يضع أي شروط مالية على النادى.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن رغبة نادى الزمالك في تجديد عقد "شيفو" تأتى تكريماً للاعب على المجهود الذى بذله مع الفريق خلال السنوات الماضية دون افتعال أي أزمة أو مشكلة.

وكشف المصدر أن الزمالك رفض اعتزال عبد الشافى في هذا التوقيت الذى يعانى منه من إصابة الرباط الصليبى خاصة أنهم يرغبون في إنهاء اللاعب لمسيرته الكروية وهو في كامل جاهزيته في الملعب ومتوج ببطولة مع القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.