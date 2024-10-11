شكرا لقرائتكم خبر عن شريف علاء: عمر مرموش يتدرب معى منذ 5 سنوات وتدريبات الركض ساهمت فى تطوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف علاء، لاعب الزمالك السابق، أنه يعمل مع عمر مرموش لاعب آينترخت فرانكفورت منذ 5 سنوات، واللاعب يستغل الإجازات من أجل تطوير نفسه بدنيا.

وقال شريف علاء في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بدأت مع عمر مرموش من 5 سنوات، وأعمل لتطوير الشق البدني للاعب".

وتابع: "عمر مرموش عانى من إصابة في اليد احتاجت لأخذ عظام من الحوض واستطاعنا أن نعيد تأهيله، وكان يتمرن مرتين يوميا".

وأضاف: "التدريبات البدنية ورفع الأثقال ساهمت في تطور مرموش بشكل لافت، بالإضافة إلى تدريبات الركض والتغذية السليمة زودت من قدراته في الجري وبداية الانطلاق". وأوضح: "هناك لاعبون كثيرون يتمرنون بشكل قوى معايا مثل سيف فاروق جعفر وناصر ماهر وأبو جبل".