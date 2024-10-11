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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 10-10-2024، حيث شهدت العديد من الأخبار الهامة وجاء أبرزها، الأهلى يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة كأس الاتحاد 2005.

الأهلى يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة كأس الاتحاد 2005

فاز شباب الأهلى 2005 على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملعب إبراهيم يوسف.

اتحاد الكرة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 10 نوفمبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد يوم 10 نوفمبر المقبل.

الزمالك لـ ”الخليج 365”: محمد عبد الشافى جدد عقده على بياض

أكد مصدر بنادى الزمالك أن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق جدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة سنة على بياض، مؤكداً أن اللاعب لم يضع أي شروط مالية على النادى. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا غدا اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

بنتايك يعلن مقاضاة مروجى اتهامه بتعاطى المنشطات

نشر المغربى محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك صورة عبر "أستورى إنستجرام" تتضمن نص بيان وكالته في واقعة اتهامه بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بكأس الأمم الأفريقية

اختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الحالي.

الزمالك يعلن عن تيشيرت الموسم الجديد بعد السوبر المحلى

قرر مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تيشيرت الفريق في الموسم الجديد بعد بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات.