شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل شكوى بوبيندزا في "فيفا" ويؤكد: سنحصل على حقنا والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية للقلعة البيضاء تفاصيل شكوى اللاعب الجابونى آرون بوبيندزا في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد الإخلال باتفاقه مع النادى.

وكتب أدهم عبر منصة "×" :" تجنبا للاجتهادات والمداخلات والاختلافات في تفسير الموقف القانوني رأيت انه من الواجب توضيح الحقائق التي قد تغيب عن البعض في موضوع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا وسلك نادي الزمالك الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعب و اسفر هذا التفاوض علي توقيع اللاعب علي اتفاق للانتقال الي نادي الزمالك".

أضاف:" تضمن الاتفاق كافة الشروط و العناصر التي تجعل هذا الاتفاق في مرتبة التعاقد من ناحية المدة والراتب والمكافآت والحوافز و المزايا النقدية والعينيه والتي وافق عليها اللاعب،وفور الحصول علي توقيع اللاعب بالموافقة علي شروط التعاقد تقدم نادي الزمالك بطلب الي الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول علي البطاقة الدولية للاعب".

تابع:"حصل الاتحاد المصري لكرة القدم علي البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الامريكي لكرة القدم بناء علي المستندات المقدمة من نادي الزمالك والتي تضمنت اتفاق التعاقد وانهاء تعاقد اللاعب مع النادي الأمريكي والتي أصبح بموجبها اللاعب لاعب حر،وارسل نادي الزمالك الي اللاعب تذاكر الطيران حسب الاتفاق الا انه تخلف عن الحضور دون ابداء أسباب".

وأكمل:"بعد تداول اخبار عن تفاوض النادي الروماني مع اللاعب خاطب نادي الزمالك اللاعب و النادي الروماني محذرا من ابرام اي تعاقد لارتباط اللاعب مع نادي الزمالك باتفاق تعاقد،ولم يمتثل النادي الروماني او اللاعب لتحذيرات نادي الزمالك و استكملا اجراءات التعاقد".

وواصل:"لايستطيع نادي الزمالك تحريك شكوي رسميه استنادا علي اخبار متداولة في الاعلام او الميديا دون وجود موقف رسمي قانوني يدعم نادي الزمالك في شكواه،وبعد طلب الاتحاد الروماني لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم هو ما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب و النادي الروماني واصدار الفيفا بطاقة للاعب ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب تحقق المركز القانوني الذي يمكن نادي الزمالك في الشروع في تقديم شكوي الي الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي الروماني للحفاظ علي حقوقة القانونية والمادية والأدبية".

واختتم:"يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك انه بتوفيق من الله و بالاجتهاد و بذل الوقت والجهد والمال سيتمكن من الحصول علي حقوق نادي الزمالك في هذا النزاع".