شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المتحدة للرياضة وجمال علام وأعضاء اتحاد الكرة يحضرون مران المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الشخصيات البارزة على حضور مران منتخب مصر اليوم، وعلى رأسهم جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمي مشهور، وإيهاب الكومي أعضاء اتحاد الكرة، ومحمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة. ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح.

وشارك في مران المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف، ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية، ومحمود صابر وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو، ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، "محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.