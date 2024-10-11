شكرا لقرائتكم خبر عن بسام وليد لاعب غزل المحلة يواصل التأهيل من الرباط الصليبى بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض بسام وليد لاعب فريق غزل المحلة برنامج تأهيلى عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى تحت أشراف طبيب الفريق بمعسكر الفريق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

وكانت الأشعة التي أجراها الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة أثبتت إصابة بسام وليد ظهير أيمن الفريق بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمام أصحاب الجياد والتي أقيمت بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن وديات الفريق المحلاوي استعدادا لانطلاقة الدوري الممتاز.

وكان حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى مع نظيره غزل المحلة ضمن اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل بمقر نادى البنك الاهلى ضمن الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وسجل أهداف المباراة أحمد كاستيلو لاعب فريق غزل المحلة بينما جاء هدف فريق البنك الاهلى عن طريق ياو أنور.

وكان الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، اتفق على خوض 5 مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر الجاري.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش خلال معسكر الإسماعيلية، وعلى أن يلاقي البنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

وقام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.