أحمد سليمان يكشف لمصراوي حقيقة عينة محمود بنتايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة وصول إخطار من الاتحاد الأفريقي بإيجابية عينة المنشطات للمغربي محمود بنتايك في مباراة السوبر الأفريقي الماضية أمام الأهلي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن ما يتم ترديده حاليا ليس له أي أساس من الصحة، والنادي لم يتلقى أي شيء يخص إيجابية عينة "بنتايك".

أوضح: "تحدثت مع اللاعب وأكد عدم حصوله على أي نوع من المنشطات في مباراة الأهلي، وما يتردد أمر مزعج، يؤثر بالسلب على اللاعب".

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى، وجود إيجابية لعينة المنشطات الخاصة بمحمود بنتايك في مباراة السوبر الأفريقي، تفيد بتناوله مادة منشطة ويتم حاليا التأكد منها في المعامل الدولية.

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