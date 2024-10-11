"بمشاركة ثنائي الأهلي والزمالك.. العراق تفوز على فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب العراق من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب فلسطين، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز هدف المنتخب العراقي الوحيد في اللقاء، اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة نجم النادي الأهلي وسام أبو علي، فيما شارك لاعب نادي الزمالك عمر فرج في الدقيقة 68 من عمر المباراة بدلاً من عدي الدباغ.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى النقطة رقم 7، في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر كوريا الجنوبية.

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