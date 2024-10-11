تركي آل الشيخ يعلق على هزيمة الأهلي من الزمالك في السوبر الأفريقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على هزيمة النادي الأهلي من نادي الزمالك، في مباراة السوبر الأفريقي، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "مباراة السوبر الأفريقي كانت قوية، الزمالك كان أفضل خلال اللقاء وكان يقاتل بشكل أكبر للفوز".

وأضاف: "أعتقد أن التبديلات التي حدثت في أرض الملعب، من جانب النادي الأهلي أثرت على نتيجة المباراة".

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح من نادي الزمالك، في نهائي السوبر الأفريقي، في إطار اللقاء الذي جمع بينهما بالمملكة العربية السعودية.