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تركي آل الشيخ يعلق على هزيمة الأهلي من الزمالك في السوبر الأفريقي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، على هزيمة النادي الأهلي من نادي الزمالك، في مباراة السوبر الأفريقي، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "مباراة السوبر الأفريقي كانت قوية، الزمالك كان أفضل خلال اللقاء وكان يقاتل بشكل أكبر للفوز".

وأضاف: "أعتقد أن التبديلات التي حدثت في أرض الملعب، من جانب النادي الأهلي أثرت على نتيجة المباراة".

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح من نادي الزمالك، في نهائي السوبر الأفريقي، في إطار اللقاء الذي جمع بينهما بالمملكة العربية السعودية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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