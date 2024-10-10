منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة موريتانيا غدًا الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص الكابتن حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح.

شارك في مران المنتخب ٢٥ لاعبا وهم: محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفى شوبير ورامي ربيعة و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و محمود صابر و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وعمر مرموش و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل ومصطفي محمد أسامة فيصل .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور و الدكتور إيهاب الكومي اعضاء اتحاد الكرة والأستاذ محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر و الشورت الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وتقام مباراة منتخب مصر وموريتانيا في السابعة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٥.