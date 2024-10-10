لاعب يد الأهلي : جاهزون لبدء مشوار الدفاع عن لقب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لبدء حملة مشوار الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة العيون بالمغرب.
وأوضح أن الفريق يواصل استعداداته لانطلاق البطولة، حيث يتدرب اللاعبون في الجيم صباحا بجانب التدريب الرئيسي في الصالة، وذلك للوصول لأعلى جاهزية بدنية قبل انطلاق المباريات.
وأشار إلى أن اللاعبين يعلمون جيدًا رغبة الفرق في الفوز على الأهلي بصفته حامل اللقب وثالث العالم، وإنهم مستعدون جيدًا لكل مباريات البطولة وهدفهم هو التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي ولديهم دوافع كبيرة للفوز بالبطولة.
وشدد كاستيلو على أن الفريق أغلق صفحة كأس العالم للأندية وبدأ مشوار الحفاظ على اللقب القاري، رغم تلاحم البطولات وضغط المباريات بعد بطولة العالم، خاصة أن الفريق توجه مباشرة للمغرب، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الجميع، ووضع برنامج مناسب لتجنب الإصابات.
واختتم كاستيلو: في النادي الأهلي دائما مطالبون بالتتويج بكل البطولات، وتعتبر ذلك حافزًا للفريق من أجل مواصلة مشوار التتويج بالبطولات، وأشكر جماهير الأهلي على الدعم ونعدهم بمزيد من الإنجازات.