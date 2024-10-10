لاعب يد الأهلي : جاهزون لبدء مشوار الدفاع عن لقب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لبدء حملة مشوار الدفاع عن لقب بطولة ‏إفريقيا للأندية التي تقام في مدينة العيون بالمغرب‎.‎



‎وأوضح أن الفريق يواصل استعداداته لانطلاق البطولة، حيث يتدرب اللاعبون في الجيم صباحا بجانب التدريب الرئيسي في ‏الصالة، وذلك للوصول لأعلى جاهزية بدنية قبل انطلاق المباريات‎.‎

‎وأشار إلى أن اللاعبين يعلمون جيدًا رغبة الفرق في الفوز على الأهلي بصفته حامل اللقب وثالث العالم، وإنهم مستعدون جيدًا لكل ‏مباريات البطولة وهدفهم هو التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي ولديهم دوافع كبيرة للفوز بالبطولة‎.‎

‎وشدد كاستيلو على أن الفريق أغلق صفحة كأس العالم للأندية وبدأ مشوار الحفاظ على اللقب القاري، رغم تلاحم البطولات وضغط ‏المباريات بعد بطولة العالم، خاصة أن الفريق توجه مباشرة للمغرب، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الجميع، ووضع برنامج ‏مناسب لتجنب الإصابات.‏

‎واختتم كاستيلو: في النادي الأهلي دائما مطالبون بالتتويج بكل البطولات، وتعتبر ذلك حافزًا للفريق من أجل مواصلة مشوار ‏التتويج بالبطولات، وأشكر جماهير الأهلي على الدعم ونعدهم بمزيد من الإنجازات.