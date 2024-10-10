حسام حسن : الكرة المصرية تُدار بأسماء ثابتة من 15 عامًا .. وأتمنى تقدير جهودنا مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - عبر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تمنيه لتطوير منظومة الكرة المصرية وتغيير الدماء في بعض المناصب موضحًا أن الكرة تدار بأشخاص ذاتهم منذ أكثر من 15 عامًا ولم يقدموا أي جديد يذكر.



وقال حسام حسن اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا في القاهرة مساء غد الجمعة بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل ، أن الدوري المصري بحاجة ماسة إلى التنظيم في طريقة الإدارة أسوة بالدوريات الأخرى العربية مع قدوم أشخاص جدد لإدارة الكرة المصرية وتفضيل المصلحة العامة على الأمور الخاصة ، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية وكرة القدم تدار بالأسماء ذاتها منذ 15 عام وأكثر.

وواصل تصريحاته :الجميع حاليًا قام برفع البيضاء عقب تصدر المنتخب الوطني للمجموعة والاطمئنان للوصول الى نهائيات بطولة كأس الأمم الافريقية، لكن أقول أن هذا الأمر غير صحيح ، كرة القدم بها متغيرات ، وظهور المنافس بصورة ضعيفة يأتي لأننا قمنا بجهد فني واستغلال ثغرات المنافس وهذا ما يجب أن يتم التأكيد عليه من المحليين.

وأضاف : الأهلي والزمالك حاليًا يعانيان من أزمات كبيرة في مركز الظهير الأيسر وتعاقدوا مع لاعبين أجانب في هذا المركز وبالطبع هذا الأمر مؤثر على المنتخب ، لدي استراتيجية وفكر أود تحقيقه مع المنتخب ، وأنا لا أتفق مع من يقول عن وجود عجز في صفوف المنتخب لأن مدرب المنتخب أمامه قاعدة كبيرة من اختيارات الأندية.