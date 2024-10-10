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سيدات يد الأهلي يواجهن الطيران بأولى جولات دوري المرتبط

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة اليوم الخميس، أمام فريق الطيران، في أول مبارياته ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق ضربة بداية مميزة.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، للتأكيد على الكثير من الجوانب الخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.
ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة المرتبط نظيره فريق الطيران في تمام الساعة الرابعة عصراً على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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