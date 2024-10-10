مواعيد مواجهات الأهلي ببطولة أفريقيا لليد في منافسات الرجال والسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بمدينة العيون بالمغرب ، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

‏‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية.

‏‎وكشف الاجتماع الفني مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال وجاءت كالتالي:

الجمعة 11-10: الأهلي - ميكال الإثيوبي.

الأحد 13-10: الأهلي - سي إف جي الكونغولي.

الثلاثاء 15-10: الأهلي - إيتوال الكونغولي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق السيدات كالتالي:

الجمعة 11-10: الأهلي - فلاورز البنيني.

الثلاثاء 15-10: الأهلي - اأوتوهو الكونغولي.