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مواعيد مواجهات الأهلي ببطولة أفريقيا لليد في منافسات الرجال والسيدات

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيم مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بمدينة العيون بالمغرب ، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

‏‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية.

‏‎وكشف الاجتماع الفني مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال وجاءت كالتالي:
 الجمعة 11-10: الأهلي - ميكال الإثيوبي.
 الأحد 13-10: الأهلي - سي إف جي  الكونغولي.
 الثلاثاء 15-10: الأهلي - إيتوال الكونغولي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق السيدات كالتالي:
 الجمعة 11-10: الأهلي - فلاورز البنيني.
 الثلاثاء 15-10: الأهلي - اأوتوهو الكونغولي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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