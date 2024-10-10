شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 وديا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى مع نظيره غزل المحلة ضمن اللقاء الودى الذى جمعهم منذ قليل بمقر نادى البنك الاهلى ضمن الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وسجل أهداف المباراة أحمد كاستيلو لاعب فريق غزل المحلة بينما جاء هدف فريق البنك الاهلى عن طريق ياو أنور.

وكان الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، اتفق على خوض 5 مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر الجاري.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش خلال معسكر الإسماعيلية، وعلى أن يلاقي البنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.

وقام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.



مباراة البنك الاهلى وغزل المحلة (3)



مباراة البنك الاهلى وغزل المحلة (4)



مباراة البنك الاهلى وغزل المحلة (5)



مباراة البنك الاهلى وغزل المحلة (1)