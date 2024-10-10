شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الماقلة لمباراة مصر و موريتانيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة و يخوض منتخب مصر مباراته أمام موريتانيا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تقام باستاد القاهرة.

موعد مباراة مصر و موريتانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر و موريتانيا في السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، بإستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر و موريتانيا

وتذاع مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، و أون تايم سبورت المفتوحة.

يتصدر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، قائمة أقوى خط هجوم بين منتخبات قارة إفريقيا الـ48 المشاركين فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، وسجل منتخب مصر 7 أهداف كأقوى خط هجوم فى التصفيات، وجاء فى الترتيب الثانى كل من المغرب والجزائر وكل منهما سجل 5 أهداف.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز ألفراعنة فى المباراة الأولى على كاب فيردى بثلاثية نظيفة، ثم فاز فى الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة فى المجموعة أمام موريتانيا الذى يحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط.



استعدادات منتخب مصر



تدريبات منتخب مصر استعدادا لمباراة موريتانيا



تدريبات منتخب مصر الوطنى



تدريبات منتخب مصر



ترزيجيه وعبد المنعم خلال التدريبات



جانب من تدريبات منتخب مصر اليوم



جانتب من تدريبات المنتخب الوطنى



رامى ربيعة وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم



ربيعة وعبد المنعم وتريزيجيه



صلاح وتريزيجه وكوكا وربيعة



صلاح وزيزو و ربيعة و دونجا خلال تدريبات المنتخب