شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة كأس الاتحاد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

فاز شباب الأهلى 2005 على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.

ودخل شباب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : يوسف حمادة،خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل،خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل " الفرنسي"،الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.