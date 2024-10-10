مصر تحصد 7 ميداليات متنوعة في مسابقة التتابع المختلط ببطولة العالم للبياثل

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القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري 7 ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط ببطولة العالم للبياثل والتي اقيمت منافستها ظهر اليوم الخميس.

وتنظم مصر منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

وحصد لاعبو ولاعبات مصر ميداليتين ذهبيتين بالاضافة لثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين، والتي جاءت على النحو التالي:

مسابقة تحت 9 سنوات: فاز الزوجي المصري المكون من آسيا عبده وعمار فوزي بالميدالية الذهبية.

مسابقة تحت 11 سنة: توج الزوجي المصري المكون من ملك سري وياسين البيه بالميدالية الفضية.

مسابقة تحت 13 سنة: حقق الزوجي المكون من هاجر محمد ومالك ابراهيم الميدالية الذهبية.

مسابقة تحت 15 سنة: فاز الزوجي المصري فريدة خليل ويوسف محمد بالميدالية البرونزية.

مسابقة تحت 17 سنة: فاز الزوجي المكون من ريم مصطفى وسفيان محمدي بالميدالية الفضية.

مسابقة تحت 19 سنة: احرز الزوجي المكون من چنا سيد ومحمد السري الميدالية البرونزية.

مرحلة الناشئين: توج الزوجي المكون من حبيبة رمضان ويوسف عامر بالميدالية الفضية.

وتقام غدا الجمعة، تصفيات فردي رجال وسيدات ونهائيات التتابع المختلط لبطولة العالم للترياثل.

وحصد المنتخب المصري بالأمس 18 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن، منها 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات.

وتشهد البطولة مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.