شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أنا مش بتاع تريندات واعتبروني "أجنبي".. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، أن يعلم جيدا كيف يختار اللاعبين في قائمة المنتخب ، مشيرا الي ان المنتخب غير النادي ونظرته للاعب مختلفة نتيجة لتحليلات يضعها الجهاز الفني.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر وموريتانيا ، " انا مش بتاع تريندات واسم حسام وإبراهيم حسن لن يزيد إلا بفرحة الشعب المصري، وأطالب باحترام المدرب الوطني مثل المدرب الأجنبي واعتبروني أجنبي".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر ، باب المنتخب مفتوح للجميع وهناك تلاحم أجيال في الفترة الحالية في اختيارات المنتخب، مشيرا الي أن لم يقلل أحد من تأهل منتخب مصر في كاس العالم 2018 رغم تواضع مجموعته في التصفيات .

وانتقد حسام حسن بعض المحللين الرياضيين التي تقلل من مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة الي كأس العالم ، مؤكدا أن هذه التصريحات تؤثر علي اللاعبين .

يواجه منتخب مصر في السابعة مساء غد الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (5)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (6)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (7)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (8)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (9)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (10)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (11)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (12)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (13)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (14)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (15)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (16)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (17)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (18)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (19)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (1)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (2)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (3)